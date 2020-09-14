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Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу

Александра Кудрявцева
14.09.20 16:30
207
Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу

Главное: Доверие Богу делает нас непобедимыми и по-настоящему счастливыми. Об этом заявил митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Доверившись Богу, человек способен в полноте ощутить всю Его любовь и щедрость.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«Многое в нашей жизни учит нас доверять Богу, учит быть бессильным перед Его силой. Как же правильно Ему доверять?Нужно так верить Господу, как Он верит человеку. Спаситель ради нас перенес муки. Невинный претерпел с надеждой, что Его страдания отзовутся в каждом сердце, изменят нашу жизнь», — объяснил владыка.

Он напомнил, что «только своей немощью перед Богом становимся непобедимыми».

«Только полюбив Бога, мы будем жаждать одного — воссоединения с Ним, начнем искать Его в нежном бутоне весной, в снежинках, которыми устилаются мохнатые лапы елей зимой, в синеве летнего неба, в звуках первого осеннего дождя. Мы научимся понимать красоту и воспринимать ее как чудесный дар, подаренный лично нам Творцом в порыве большой любви», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что доверие и смирение перед Богом дает человеку силу, несравнимую ни с чем.

«С нами Бог, Он в каждом из нас через причащение Святых Тайн. Мы сильны Им по отдельности. Мы крепки Им вместе в Церкви Христовой, Теле неодолимом. Крепость наша измеряется крепостью Божией, надеждой на Живого Бога. Нет большей силы, чем наше немощное упование на Него», — заключил митрополит Антоний.

В тему: В УПЦ считают, что новые требования к кинопремии «Оскар» — против христианских ценностей.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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