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В УПЦ считают, что новые требования к кинопремии «Оскар» - против христианских ценностей

Александра Кудрявцева
14.09.20 14:45
794
В УПЦ считают, что новые требования к кинопремии «Оскар» - против христианских ценностей

Главное: Решение Американской киноакадемии об изменении правил отбора фильмов на кинопремию «Оскар» направлено против традиционных христианских ценностей. Об этом заявил митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Фильмы, которые не воспевают меньшинства, а пропагандируют традиционные ценности, могут просто исчезнуть из поля зрения широкой публики.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) порталу «Православная Жизнь», комментируя заявление Американской киноакадемии о новых правилах отбора фильмов-претендентов на премию «Оскар».

«В ближайшие несколько лет предполагается ввести новые радикально толерантные правила отбора фильмов-претендентов на премию. Теперь чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть кем угодно, но не белым. Или же не менее трети остальных актеров должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или инвалидами. Казалось бы, какое дело верующим христианам до этой информации? На самом деле мы видим продолжение всё той же леворадикальной агрессивной повестки, которая так или иначе направлена против традиционных ценностей, а значит — и против Церкви Христовой», — объяснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что такое решение Американской киноакадемии может привести к тому, что фильмы о традиционных ценностях не будут доступны широкой аудитории.

«Представьте, что на „Оскар“ выдвигается пусть и не религиозный, а просто добрый фильм о семье, о жертвенной любви супругов и детей. Такие фильмы есть, и такие фильмы нужны обществу, потому что через них так или иначе транслируются заповеди Христовы о любви к ближнему. Но теперь такой фильм не получит ни единого шанса. И все мы понимаем, что это только начало. Следующим шагом наверняка будет внедрение квот для „меньшинств“ на самые популярные телеканалы, в сети кинотеатров», — сказал архиерей.

По словам управделами УПЦ, христианам не стоит отмахиваться от подобных новостей и делать вид, что всё это несерьёзно и нас не касается.

«Фильмы, которые не воспевают меньшинства, просто исчезнут из поля зрения широкой публики. И ведь уже сейчас и без всяких квот снимаются фильмы и сериалы, где известных исторических персонажей-европейцев играют чернокожие. Где героями становятся извращенцы. Где благословленная Богом любовь мужчины и женщины подвергается осмеянию...И чем дальше, тем труднее будет уберечь наших детей от этой тлетворной пропаганды. Остается лишь молиться и надеяться, что люди доброй воли, сторонники традиционных ценностей, на которых основана наша цивилизация, объединятся и дадут отпор этому безумию», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как действует Божественная благодать.

 
Тэги: Оскар, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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