Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Раскрыт рецепт напитка долгожителей с острова Окинава

Агата Кловская
14.09.20 16:09
608
Раскрыт рецепт напитка долгожителей с острова Окинава

Главное: Раскрыт секрет напитка долгожителей с японского острова Окинава. Его рецепт публикуют ученые.

Детали: Американские ученые провели исследование для Национальной медицинской библиотеки США Национальных институтов здоровья, после чего назвали рецепт напитка долгожителей, который популярен у жителей японского острова Окинава, где зафиксирована самая большая средняя продолжительность жизни в мире – 81,2 года. Об этом пишет издание Express.

Составляющие данного эликсира – куркума и чайный гриб.

Специалисты поясняют, что куркума снижает риск рака, поможет избежать проблем с сердцем, а также некоторых типов диабета; в то же время чайный гриб является источником органических кислот, витаминов группы В и различных штаммов пробиотиков.

Также ученые говорят: «Чайный гриб обладает наиболее выраженным антимикробным действием против всех исследованных бактерий. Также он показал эффективность против роста и распространения раковых клеток, что связано с высокой концентрацией в нем полифенолов и антиоксидантов».

Исследователи отмечают, что данный напиток «обладает широкими противовоспалительными и другими противораковыми свойствами».

Эксперты объясняют: «Чтобы приготовить чайный гриб, начните с подслащенного чая. Со временем закваска (состоящая из дрожжей и бактерий) потребляет сахар и кофеин и превращает его в газированный пробиотический напиток с низким содержанием сахара».

Также они говорят: «Вам понадобится емкость с широким горлышком и продезинфицированное кухонное полотенце, а также большая резинка, чтобы прикрепить его к верхней части емкости. Важно внимательно прочитать инструкции по приготовлению тонизирующего чайного гриба с куркумой, так как для приготовления напитка потребуется определенное время».

Специалисты советуют: «Для большей пользы для здоровья рекомендуется добавлять зеленый чай и имбирь в вкусный напиток, чтобы увеличить продолжительность жизни».

Справка: Окинава – префектура, расположенная более чем на 150 островах в Восточно-Китайском море между Тайванем и основными островами Японского архипелага.

В тему: 3 января 2020 года мы писали, что ученые поведали о чудесных свойствах куркумы.

Тэги: Япония, здоровье, мир, долгожитель, долголетие, куркума, чайный гриб

Комментарии

Статьи

14.09.20 09:23

Бред собачий. Издание 2-е, коррупционное

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.09.20 07:39

Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко
14.09.20 13:49

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко

Автор: Российский репортер

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В ВОЗ прогнозируют рост смертей от коронавируса в Европе

В ВОЗ прогнозируют рост смертей от коронавируса в Европе
14.09.20 14:59
917
Последние новости
14.09.20 16:44

Стало известно, сколько классов в киевских школах ушли на дистанционное обучение
14.09.20 16:30

Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу
14.09.20 16:09

Раскрыт рецепт напитка долгожителей с острова Окинава
14.09.20 15:40

Опубликован список самых богатых украинцев
14.09.20 14:59

В ВОЗ прогнозируют рост смертей от коронавируса в Европе
14.09.20 14:45

В УПЦ считают, что новые требования к кинопремии «Оскар» - против христианских ценностей
14.09.20 14:30

Митрополит Онуфрий объяснил, как прощение меняет жизнь человека
Фото и Видео
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.