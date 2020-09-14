Раскрыт рецепт напитка долгожителей с острова Окинава

Главное: Раскрыт секрет напитка долгожителей с японского острова Окинава. Его рецепт публикуют ученые.

Детали: Американские ученые провели исследование для Национальной медицинской библиотеки США Национальных институтов здоровья, после чего назвали рецепт напитка долгожителей, который популярен у жителей японского острова Окинава, где зафиксирована самая большая средняя продолжительность жизни в мире – 81,2 года. Об этом пишет издание Express.

Составляющие данного эликсира – куркума и чайный гриб.

Специалисты поясняют, что куркума снижает риск рака, поможет избежать проблем с сердцем, а также некоторых типов диабета; в то же время чайный гриб является источником органических кислот, витаминов группы В и различных штаммов пробиотиков.

Также ученые говорят: «Чайный гриб обладает наиболее выраженным антимикробным действием против всех исследованных бактерий. Также он показал эффективность против роста и распространения раковых клеток, что связано с высокой концентрацией в нем полифенолов и антиоксидантов».

Исследователи отмечают, что данный напиток «обладает широкими противовоспалительными и другими противораковыми свойствами».

Эксперты объясняют: «Чтобы приготовить чайный гриб, начните с подслащенного чая. Со временем закваска (состоящая из дрожжей и бактерий) потребляет сахар и кофеин и превращает его в газированный пробиотический напиток с низким содержанием сахара».

Также они говорят: «Вам понадобится емкость с широким горлышком и продезинфицированное кухонное полотенце, а также большая резинка, чтобы прикрепить его к верхней части емкости. Важно внимательно прочитать инструкции по приготовлению тонизирующего чайного гриба с куркумой, так как для приготовления напитка потребуется определенное время».

Специалисты советуют: «Для большей пользы для здоровья рекомендуется добавлять зеленый чай и имбирь в вкусный напиток, чтобы увеличить продолжительность жизни».

Справка: Окинава – префектура, расположенная более чем на 150 островах в Восточно-Китайском море между Тайванем и основными островами Японского архипелага.

В тему: 3 января 2020 года мы писали, что ученые поведали о чудесных свойствах куркумы.