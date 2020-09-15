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Уролог сообщил, сколько арбуза можно есть за день

Агата Кловская
15.09.20 05:13
162
Уролог сообщил, сколько арбуза можно есть за день

Главное: Сколько арбуза можно съесть за день без вреда для здоровья? Появился ответ медика.

Детали: Российский уролог Роман Шульгин назвал дневную порцию арбуза, которую человек может съесть без вреда для своего здоровья. Его цитирую местные СМИ.

Специалист подчеркнул: «Здоровый взрослый человек может съесть от пятисот граммов до одного килограмма этой ягоды в день».

Он также отметил: «Арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками, а вот людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды».

Медик поясняет: «Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки».

Специалист подчеркивает: «В арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу».

Эксперт резюмирует: «Также он обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. Поэтому человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни».

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что стало известно о небывалой пользе меда.

Тэги: здоровье, мир, Арбуз, уролог

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