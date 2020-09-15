Ученые заявили о новой опасности вейпов

Главное: Вейпы приводят к опухолям. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из Йельского университета, а также университетов Джонса Хопкинса и Принстона заявили об опасности вейпов. Об этом указывает их исследование.

Они выяснили, что выделяемые пары «создают среду, способствующую развитию опухолей в груди и в других частях тела».

Тесты были проведены на самках мышей.

В отчете сказано, что некоторые грызуны находились на свежем воздухе, а другие, наоборот, подвергались воздействию паров электронных сигарет.

Спустя две недели исследователи сделали животным уколы с клетками рака груди, после чего установили следующее: «За шесть недель опухоли выросли почти в два раза быстрее у мышей, подвергавшихся воздействию пара».

Отмечается также, что у грызунов «сформировался высокий риск развития метастазов».

В тему: 27 ноября 2019 года мы писали, что в Нью-Йорке запретили вейпы.