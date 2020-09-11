Турецкие разведчики задержали и вывезли из Украины террориста-рецивидиста

Главное: Турецкая разведка провела в Украине спецоперацию, в результате которой переправила на свою территорию члена Рабочей партии Курдистана.

Детали: Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена группировки Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической, и в рамках специальной операции доставили его обратно в Турцию. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на турецкие СМИ, Иса Озер бежал из страны, когда был выдан ордер на его арест.

Известно также, что он находился в базе розыска Интерпола по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации», «пропаганде террористической организации» и «фальсификации официальных документов».

Национальная разведывательная организация Турции установила, что он скрывается в Одессе и ведет террористическую деятельность из Украины и в рамках специальной операции задержала его и доставила самолетом в Турцию.

Здесь Озера передали антитеррористическому подразделению департамента полиции Стамбула. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе членство в вооруженной террористической организации и содействие террористическим группам.

Сегодня его доставили в суд.

Утверждается, что Озер присоединился к Рабочей партии Курдистана в 1996 году и некоторое время проживал в Румынии, откуда его депортировали после взятия под стражу за рэкет. В 2012 году Озер был задержан в рамках операции против РКК в турецкой провинции Агры. В 2014 году выпущен на свободу. Впоследствии власти вновь выдали ордер на его арест, после чего террорист покинул страну нелегальным способом.

Отметим, что о том, была ли данная спецоперация согласована с украинскими компетентными органами, не сообщается. Как и о том, какова в этом была их роль.

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