Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Турецкие разведчики задержали и вывезли из Украины террориста-рецивидиста

Александр Панько
11.09.20 19:38
239
Турецкие разведчики задержали и вывезли из Украины террориста-рецивидиста

Главное: Турецкая разведка провела в Украине спецоперацию, в результате которой переправила на свою территорию члена Рабочей партии Курдистана.

Детали: Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена группировки Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической, и в рамках специальной операции доставили его обратно в Турцию. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на турецкие СМИ, Иса Озер бежал из страны, когда был выдан ордер на его арест.

Известно также, что он находился в базе розыска Интерпола по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации», «пропаганде террористической организации» и «фальсификации официальных документов».

Национальная разведывательная организация Турции установила, что он скрывается в Одессе и ведет террористическую деятельность из Украины и в рамках специальной операции задержала его и доставила самолетом в Турцию.

Здесь Озера передали антитеррористическому подразделению департамента полиции Стамбула. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе членство в вооруженной террористической организации и содействие террористическим группам.

Сегодня его доставили в суд.

Утверждается, что Озер присоединился к Рабочей партии Курдистана в 1996 году и некоторое время проживал в Румынии, откуда его депортировали после взятия под стражу за рэкет. В 2012 году Озер был задержан в рамках операции против РКК в турецкой провинции Агры. В 2014 году выпущен на свободу. Впоследствии власти вновь выдали ордер на его арест, после чего террорист покинул страну нелегальным способом.

Отметим, что о том, была ли данная спецоперация согласована с украинскими компетентными органами, не сообщается. Как и о том, какова в этом была их роль.

В тему: 10 сентября 2020 года СБУ заявила о задержании в Киеве «одного из руководителей» ИГИЛ.

Тэги: Украина, Одесса, мир, терроризм, Турция, задержание, спецоперация

Комментарии

Статьи

11.09.20 09:23

73-й Морской центр спецопераций в ходе боев под Иловайском

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Трагедия 11 сентября и триумф конспирологии
11.09.20 20:04

Трагедия 11 сентября и триумф конспирологии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 11 сентября 2020 года

Главные новости за 11 сентября 2020 года
11.09.20 19:00
334
Последние новости
11.09.20 20:55

Диетолог сообщил о небывалой пользе тыквы
11.09.20 19:38

Турецкие разведчики задержали и вывезли из Украины террориста-рецивидиста
11.09.20 19:00

Главные новости за 11 сентября 2020 года
11.09.20 17:35

Митрополит УПЦ Лука: Сохраняя себя в трезвости, мы сохраняем страну и будущее
11.09.20 17:15

Митрополит Антоний рассказал, как Иоанн Предтеча помогает обрести покаяние
11.09.20 16:47

В Киеве пересчитали безработных
11.09.20 16:14

Полтора десятка европейских дипломатов круглосуточно дежурят у Нобелевского лауреата из Беларуси
Фото и Видео
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
Украинские полицейские открыли для себя стреляющие электрошокеры
Украинские полицейские открыли для себя стреляющие электрошокеры
Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков: погибли пять человек, множество пострадавших
Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков: погибли пять человек, множество пострадавших
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
Еще один американский штат охватили жуткие пожары
Еще один американский штат охватили жуткие пожары
Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани
Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.