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Полтора десятка европейских дипломатов круглосуточно дежурят у Нобелевского лауреата из Беларуси

Александр Панько
11.09.20 16:14
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Полтора десятка европейских дипломатов круглосуточно дежурят у Нобелевского лауреата из Беларуси

Главное: Дипломаты из 14 стран уже двое суток дежурят дома у нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, чтобы не допустить репрессий в отношении писательницы со стороны властей Беларуси.

Детали: Дипломаты ряда стран Европы вторые сутки дежурят у лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, которая также является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, чтобы защитить ее от возможного задержания. Как сообщает Цензор.НЕТ, к Алексиевич, в частности, приехали послы Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии. Также здесь присутствуют временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также руководитель финского отделения связи.

Европейские дипломаты защищают лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич от политических преследований властями Беларуси

В тему: 9 сентября 2020 года Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич сообщила, что ей в дверь звонят неизвестные люди. При этом известно, что она осталась последним членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, находящимся в на свободе в Беларуси.

Вскоре после этого заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене сообщила о группе из шести дипломатов, которые приехали домой к писательнице, чтобы защитить ее своим дипломатическим иммунитетом.

Тэги: протест, мир, оппозиция, Нобелевская премия, репрессии, Беларусь, Светлана Алексиевич, дипломаты, нобелевский лауреат

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