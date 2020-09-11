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На одном из магазинов в Умани появилась табличка, запрещающая вход хасидам

Александр Панько
11.09.20 15:55
496
На одном из магазинов в Умани появилась табличка, запрещающая вход хасидам

Главное: На одном из магазинов в Умани появилась табличка, запрещающая вход для хасидов. По данным свидетелей, в другие магазины их не пускают без табличек. Утверждается, что это связано с распространением коронавируса.

Детали: В Умани начали появляться дискриминационные антисемитские таблички. Как сообщает УНИАН со ссылкой на члена общины брацлавских хасидов Хаима Хазина, в одном из магазинов на улице Тищика появилась табличка «хасидов не обслуживаем». Причиной этого называют опасность распространения коронавируса.

Как утверждается, паломников-хасидов также не пускают во многие другие магазины. При этом, как утверждает Хазин, такого отношения к хасидам никогда прежде не было.

По данным издания, человеку, который сфотографировал табличку, стали поступать угрозы при приближении к данному месту, поэтому сделать ее в хорошем качестве не удалось.

Дискриминационная табличка на магазине в Умани

Дискриминационная табличка на магазине в Умани

Дискриминационная табличка на магазине в Умани

Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы с требованием открыть производство по 161 статье Уголовного кодекса.

В тему: На сегодняшний день в Умани коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников, которые прибыли в город для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

При этом накануне группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.

Тэги: эпидемия, карантин, криминал, Умань, антисемитизм, хасид, дискриминация, новости Украины, коронавирус

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