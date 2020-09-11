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Главные новости за 11 сентября 2020 года

Автор: «Фраза»
11.09.20 19:00
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Главные новости за 11 сентября 2020 года

- По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве с 14 сентября будут введены карантинные ограничения, поскольку столица оказалась в «оранжевой» зоне.

- Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще полутора десятков уголовных производств. По мнению его адвокатов, за ними стоят стоят заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, глава Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и олигарх Игорь Коломойский.

- В Кривом Роге с четверга горит свалка. Появилось видео с места ЧП.

- В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить доступ к учебе и работе для людей, отказывающихся проходит вакцинацию и не имеющих декларации с врачом.

- Высказывание Папы Римского о сексе взорвало католический мир. Все обсуждают странные слова Франциска.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится российский лидер Владимир Путин. Он объяснил свои слова.

Тэги: США, общество, мир, Папа Римский, политика, Дональд Трамп, новости Украины, коронавирус

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