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Эксперт: В посткоронавирусном мире и Армении, и Украине следует больше рассчитывать на себя

Автор: «Фраза»
11.09.20 11:35
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Эксперт: В посткоронавирусном мире и Армении, и Украине следует больше рассчитывать на себя

Для того, чтобы понять, что делать в какой-либо новой ситуации, следует для начала понять, а какой именно она будет. На данный момент пост-ковидный мир еще не сложился и поэтому можно только предполагать. Но в политологическом сообществе существует консенсус по ряду вопросов. Об этом в интервью AnalitikaUA.net подчеркнул политолог Грант Микаелян.

«Скорее всего относительная мощь крупных государств будет продолжать снижаться. Во многих государствах внутренняя стабильность под влиянием шока, вызванного пандемией и ее последствиями, будет подорвана. Региональные торговые маршруты обретут большую значимость, а глобальные цепочки стоимости будут укорачиваться. Для многих государств пандемия станет «краш-тестом» и не факт, что все ее пройдут; большое значение будет иметь сила институтов и институциональная состоятельность стран.

Выводы из этого более-менее очевидны, но есть и менее очевидные выводы. 2020 год — год слома миропорядка, сложившегося в 1991 году; такие сломы происходят в среднем раз в 25 лет. Нынешний слом начался в 2008 году и завершается в 2020. Однако это не значит, что в 2021 году страны будут жить по-новому. Это просто означает, что они точно не будут жить по-старому. Новый мир будет менее предсказуем, но он будет задавать рамками, которые формируются сейчас.

В соответствии с вышесказанным, и Армении, и Украине следует больше рассчитывать на себя и надеяться на решение своих проблем собственными руками. А это, в свою очередь, означает, что надо формировать хорошо просчитанную, адекватную, национальную стратегию развития, не заточенную на внешних игроков. Это то, что надо было делать в том самом 1991 году, а сейчас, три десятилетия спустя, это вновь очень актуально. Эта стратегия должна основываться на том обстоятельстве, что политика доминирует над экономикой, а не наоборот», — отметил эксперт.

По мнению Микаеляна, все должно начинаться с кризис-менеджмента. То, как страны справляются с нынешним кризисом, во многом задаст инерцию на постпандемический период. Поэтому время для некачественных решений, плохих кадров, ушло.

«Из более конкретного, Армении необходимо проявить инициативность в вопросе Карабаха и попытаться сформировать новый контекст. Для этого сложились некоторые условия за последние полгода, особенно по результатам июльских столкновений. Что необходимо делать Украине нужно решать украинцам, но общий контекст, в котором принимаются эти решения, таков. Стране необходимо войти в новый период максимально гибкой, эффективной, растущей, с минимумом гирь на ногах и попытаться перезапустить многие свои институты. Потенциал для этого также есть — в виде трудолюбивого и предприимчивого народа. Но этот потенциал постепенно теряется в результате эмиграции. И упускать его нельзя: будущие поколения не простят. Сейчас — самое время для изменений, проактивных и смелых действий, но стоит учитывать в какой-то момент окно возможностей закроется и тогда изменить что-либо будет гораздо сложнее. Это в равной степени касается и Украины, и Армении», — заявил политолог.

Тэги: Украина, общество, Армения

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