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Псих пробрался в дом Эминема, чтобы его убить

Агата Кловская
11.09.20 10:58
343
Псих пробрался в дом Эминема, чтобы его убить

Главное: Неадекватный мужчина разбил окно и проник в дом известного рэпера Эминема. При этом он утверждал, что хочет убить музыканта и вступил в драку с его охранником.

Детали: В дом рэпера Эминема пробрался злоумышленник. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел еще в апреле, однако подробности инцидента стали известны накануне, когда прошло судебное заседание , в ходе которого офицер полиции дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза.

Как рассказал потерпевший, он проснулся ночью, почувствовав рядом с собой постороннего человека. Когда он поинтересовался, что тот делает в его доме, то услышал в ответ, что собирается убить.

Эминем уговорил нарушителя покоя успокоится, провел его через телевизионную зону, игровую комнату и баскетбольную площадку к выходу из дома и передал охране. По его словам, при этом у Хьюза не было оружия.

Прибывший на место происшествия полицейский застал драку злоумышленника с охранником. Выяснилось, что он проник в дом, разбив окно.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. От прохождения психиатрического обследования он отказался, однако адвокат настаивает на том, что ее клиент невменяем.

Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем — американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер. Является одним из самых Король хип-хопа по версии авторитетного журнала Rolling Stone.

В тему: В начале 2020 года Эминем побил собственный же рекорд скорости «читки» текста — 11,3 слога в секунду.

Тэги: суд, ограбление, мир, дом, культура, покушение, психика, Эминем

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