Скандальное интервью: Пальчевский открестился от своих слов на российском ТВ

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский поскандалил с журналистами украинской службы новостей BBC. Как сообщает «Апостроф», в ходе интервью журналистка ВВС процитировала слова Пальчевского, которые он произнес в эфире российского телеканала «Россия 1» о воссоединении Украины и России. «Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения», — говорил он тогда.

Вопреки наличию видеодоказательства Пальчевский обвинил журналистку Диану Куришко во лжи. Затем Пальчевский начал постоянно обвинять журналистов и требовать извинений.

Журналисты ВВС обратили внимание, что Пальчевский является частым гостем телеканалов страны-агрессора. За последние несколько лет не менее шести раз участвовал в эфирах российского государственного телеканала «Россия 1», в частности был в студии программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой 22 марта 2019. Именно там Пальчевский сказал скандальную фразу. В интервью ВВС Пальчевский заявил, что не смотрит российские каналы.

Кандидат в мэры Киева не признал, что это именно он призывал в эфире телеканала страны-агрессора воссоединить народы Украины и России, а сам вопрос журналистов вызвал у кандидата в мэры открытую агрессию. Пальчевский долгое время вместо ответа на другие вопросы доказывал, что журналисты ВВС врут и придумали слово «воссоединение», которое он сам и произнес в эфире российского канала.

Как ранее писали СМИ, «кандидата в мэры Андрея Пальчевского и его партию финансирует бывший чиновник КГГА времен беглого президента Виктора Януковича, собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш. Как утверждали журналисты, „он является звеном коррупционной цепи застройщиков-аферистов с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и министром культуры, собственником „Одесской киностудии“ Александром Ткаченко, а также Александром Дубинским“. Поддержку группе якобы „оказывают скандальные „смотрящие“ за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые».