Украинцы вышли в поддержку прокуратуры против фермерского хозяйства «Мрия»

Сегодня, 10 сентября, под Киевским апелляционным хозяйственным судом, представители инициативной группы «Ні земельному шахрайству» митингуют против захвата земли и водных ресурсов в селе Горенка фермерским хозяйством «Мрия». Об этом сообщил корреспондент издания Journalist.

Митингующие вышли на протест в поддержку прокуратуры, которая пять лет судится с фермерским хозяйством «Мрія», чтобы вернуть 50 гектаров земли в собственность украинского государства, которые были незаконно получены сначала в аренду, а потом и вовсе приватизированы.

Как сообщили участники митинга, для украинского правосудия ситуация с «Мрией» — прецедент, демонстрирующий как единство народа с прокуратурой, так и очевидные признаки коррупции в судейской системе.

«Как могут судьи в течение пяти лет не возвращать государству 50 гектаров земли, 25 из которых — водные ресурсы, которые в принципе не могут быть сданы ни в какую аренду! Жителей села Горенка просто отрезали от их же земли в угоду интересов хозяйки „Мрії“ Николаевой Светланы, которая никаким фермерством не занимается и не планирует. Кроме того, ни разу этой дамой не было уплачено налог на землю! На земле, незаконно отнятой у государства, вместо фермерского хозяйства открыли зоны отдыха, начали строительство и продажу коттеджных домов, лишая простых людей возможности подойти к озеру. А судьи покрывают этих мошенников! Адвокат Кононов, родственник бывшего депутата, не стесняется предлагать взятку прямо в зале суда. 100 тысяч за решения вопроса, и за это судьи готовы продать интересы Украины» — заявляет участник акции Богдан.

«Мы объединились с представителями прокуратуры ради того, чтобы восстановить справедливость по отношению к украинцам и защитить право нашего государства на свои природные ресурсы! Мы требуем от суда объективности и справедливости! Нам известно, что один из представителей коллегии судей — это не первое дело, в рамках которого, украинские земли незаконно были переданы частному лицу. И мы не позволим продажным судьям отбирать у нас наше!» — подытожил активист.

Митингующие требуют у судей апелляционного суда принять справедливое решение и удовлетворить иск прокуратуры по возвращению земли и водных ресурсов в Горенке в государственную собственность.

По словам активистов, незаконное использование земли и озёра, из расчета стоимости сотки земли, за пять лет принесло украинскому бюджету убытков на 27 миллионов долларов.