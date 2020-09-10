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В РПЦ рассказали, почему в Беларуси заменили Патриаршего экзарха

Александра Кудрявцева
10.09.20 16:02
217
В РПЦ рассказали, почему в Беларуси заменили Патриаршего экзарха

Главное: Назначение нового Патриаршего экзарха в Беларусь связано с оптимизацией церковного управления.

Детали: Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Митрополит Павел на заседании Синода представил обширный доклад о ситуации в Белоруссии. Он сам сказал о том, что считает, что для Белорусской Церкви нужен новый человек. Причем, по его мнению, это должен быть человек, который родился и вырос в Белоруссии. Владыка Павел родился и вырос в России, он — гражданин Российской Федерации. Он долгие годы провел на зарубежных точках. Я его лично знаю без малого двадцать лет. В свое время как раз я принимал у него Австрийскую и Венгерскую епархию, которую он возглавлял до меня. Владыка рекомендовал назначить туда другого человека, и выбор пал на человека, который действительно плоть от плоти белорусского народа, который там вырос», — отметил митрополит Илларион.

Он объяснил, что время от времени происходит оптимизация церковного управления.

«Святейший Патриарх и Священный Синод всегда дают шанс человеку, который, может быть, недостаточно хорошо проявил себя на одном месте, проявить себя на другом месте. Потому что совсем не всегда неудача того или иного архипастыря в одной епархии означает, что он и в другой не справится: опыт показывает, что это не так. Но если имеют место серьезные нарушения церковной дисциплины, тогда епископ может быть отдан церковному суду. На последнем Синоде были приняты три решения, касающиеся епископов, отстраненных от управления, дело которых сейчас будет решать Общецерковный суд», — подчеркнул председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Как сообщалось ранее, 6 сентября за Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось возведение в сан митрополита нового Предстоятеля Белорусской Православной Церкви епископа Вениамина (Тупеко).

Решением Священного Синода РПЦ на заседании 25 августа епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин был назначен новым главой Белорусского экзархата.

Кроме того, на Священном Синоде РПЦ выразили пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь и призвали белорусские власти к «тщательному расследованию всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказанию виновных в нарушении закона».

В тему: В РПЦ объяснили, чем обусловлена позиция Белорусской Церкви во время политических конфликтов.

 
 
Тэги: Беларусь, новости православия

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