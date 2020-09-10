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В РПЦ объяснили, чем обусловлена позиция Белорусской Церкви во время политических конфликтов

Александра Кудрявцева
10.09.20 15:45
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В РПЦ объяснили, чем обусловлена позиция Белорусской Церкви во время политических конфликтов

Главное: Белорусская Православная Церковь избрала позицию призыва сторон к миру, поскольку Церковь должна быть выше политических и гражданских конфликтов.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», комментируя запрет клирикам Белорусской Православной Церкви участвовать в протестах, а мирянам — не поддаваться на провокации.

«У Русской Православной Церкви есть официальная позиция, которая касается того, как православные люди, особенно священнослужители, должны вести себя в ситуации гражданского противостояния и в ситуации политического противостояния. Если налицо конфликт между одной и другой политическими силами, то священнослужители не должны занимать одну или другую сторону конфликта: Церковь должна быть поверх конфликта. Церковь должна обращать внимание власти на нарушения, которые имеют место, на притеснения людей, на нарушения правопорядка, которые существуют, но занимать ту или иную сторону в конфликте, говорить: „мы с действующей властью“ или „мы с оппозицией“, мы с той или иной политической партией, — этого церковные люди, по крайней мере, священнослужители, не должны», — отметил митрополит Илларион.

По его мнению, позиция Белорусской Православной Церкви в течение всего этого конфликта основывалась именно на этом принципе.

Как сообщалось ранее, Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин благословил продолжать совершать в храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви соборную молитву за Беларусь, начиная с 6 сентября и во все последующие воскресные дни, пока в страну не возвратится мир и спокойствие.

В тему: В Киево-Печерской лавре рассказали об обычаях молитвы в пещерах и о чудесах по молитвам к преподобным.

 
 
Тэги: Беларусь, новости православия

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