В Киево-Печерской лавре рассказали об обычаях молитвы в пещерах и о чудесах по молитвам к преподобным

Главное: Уставщик Киево-Печерского монастыря архимандрит Поликарп (Линенко). рассказал о случаях чудес и исцелений по молитвам к преподобным Печерским.

Детали: К каждому преподобному Киево-Печерскому можно обратиться с молитвой, они услышат, и помогут, и дадут свое благословение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал уставщик Киево-Печерского монастыря архимандрит Поликарп (Линенко).

«Общий обычай поведения в пещерах такой. Подходите к раке преподобного, читаете его имя на табличке, которое у каждой мощей написано, и говорите: „Преподобный отче „имя“, моли Бога о мне грешном / грешной!“. Затем нужно перекреститься дважды, наклониться, поцеловать раку и перекреститься в третий раз», — сказал архимандрит Поликарп.

Он поделился советами, какому из преподобных можно молиться в разных жизненных ситуациях.

«Посоветую следующее. Если у вас особые просьбы — кто-то хочет получить научную степень, кто хочет найти половинку в своей жизни, кто-то хочет здоровья себе или близкому, то можно просить у святого так: „Преподобный, помоги мне в том и том“. Хотите обрести некие внутренние качества, то можно у преподобного Онуфрия Молчаливого попросить научиться разумно молчать, а не тратить слова на лишние разговоры; у преподобного Пимена, постника Печерского, можно попросить благодати, чтобы научиться поститься правильно; у преподобного Луки, эконома Печерского, можно попросить благодати в своих светских делах; у преподобного Ахиллы, диакона Печерского, можно попросить такой благодати, как помощи в борьбе со страшной страстью пьянства», — отметил уставщик Киево-Печерской лавры.

Он рассказал о некоторых случаях чудес и исцелений по молитвам к преподобным Печерским.

«Приходят люди со своими скорбями, с проблемами со здоровьем ... Поэтому мы грешные являемся свидетелями множества примеров чудес по молитвам преподобных. Например, приезжала как-то в Лавру одна матушка с Елеонского монастыря, при обследовании у нее в Израиле обнаружили узлы на щитовидной железе. Мы отслужили молебен преподобному Агапиту, и она уехала домой. А через две недели у нее снова обследование, и врачи говорят, что никаких уже узлов нет. А сколько детей родилось после благословения у гробика святого Иоанна!», — поделился архимандрит Поликарп.

Он рассказал о традиции воспитанников Киевских духовных школ перед экзаменами просить помощи у преподобного Нестора Летописца, а также, что многие семинаристы «под покровом преподобных Печерских встретили свою половинку, свою будущую матушку, с которой породнились душой и сердцем и живут в радости».

«Еще такая история о священномученике Владимире (Богоявленском). Был я на общей исповеди в церкви, подходит ко мне человек и рассказывает такой случай. Однажды он был проездом в Киеве, и решил поклониться Киево-Печерским преподобным. А это было именно 27 июня — праздник обретения мощей священномученика Владимира. Итак, после торжественной службы в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры крестным ходом отнесли мощи священномученика в Дальние пещеры, где они все время почивают. Тот человек тоже с крестным ходом пошел, помолился, приложился к мощам, и уехал на вокзал. А уже вечером, сев в свой вагон, почувствовал что-то не то в теле. Как он мне рассказал, у него очень болела нога, сложно было ходить. В Лавру он как-то дошел, а когда шел крестным ходом, молился, возвращался к вокзалу, то и не заметил, как уже нога перестала болеть. Он добавил, что с тех пор нога больше и не болит. Такой примитивный пример, но — чудеса бывают», — заключил архимандрит Поликарп и призвал чаще обращаться в молитве к Господу и святым.

В тему: В Киево-Печерской лавре празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах.

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