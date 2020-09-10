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Пронырливый аферист умудрился заработать полмиллиона гривен на медицинских масках

Александр Панько
10.09.20 15:34
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Пронырливый аферист умудрился заработать полмиллиона гривен на медицинских масках

Главное: В Киеве аферист выманил у доверчивых граждан, благотвориткльных организаций и госучреждений 500 тыс. грн на фиктивной продаже медицинских масок, ему сообщено о подозрении.

Детали: Столичная прокуратура объявила о подозрении 34-летнему аферисту, который создал схему по фиктивной продаже медицинских масок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, по данным следствия, в феврале 2020 г, в начале эпидемии COVID-19 подозреваемый с целью наживы под видом продажи защитных медицинских масок приобрел товарищество и оформил его на подставное лицо.

После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок, которых фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

Пострадавшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись.

Вследствие указанных неправомерных действий нанесен ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тыс. гривен. Среди пострадавших — две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией COVID-19.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.

В тему: В начале марта 2020 года в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай заражения коронавирусом.

Тогда же в аптеках Киева начали стремительно пропадать медицинские маски.

Тэги: Киев, обман, афера, криминал, Прокуратура Киева, подозрение, новости Украины, медицинская маска

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