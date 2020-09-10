Главнокомандующий ВСУ самоизолировался

Главное: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Детали: Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковника Богдана Сеника, на данный момент состояние командира оценивается как удовлетворительное.

По словам полковника, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19, однако не смог назвать, когда именно это произошло.

В тему: 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины.