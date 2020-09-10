Стало известно, в каких коллективах фиксируются наибольшие очаги заражения коронавирусом

Главное: Наибольшее число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 среди трудовых коллективов Киева зафиксировано в банковских учреждениях. Им на смену идут учебные заведения.

Детали: Среди организованных трудовых коллективов в Киеве наивысший показатель заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в банковских учреждениях. Как рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в интервью «Сегодня», это может быть связано с тем, что сотрудники финансовых учреждений вернулись на работу из отпусков, которые провели в странах «красной» зоны, где инфекция распространяется очень быстро.

На втором месте идут учебные заведения: школы и вузы, куда вернулись на обучение учащиеся и студенты. Однако уже через неделю, по словам Рубана, они займут первое место среди очагов заболевания. При этом у Госпродпотребслужбы Киева наработан четкий алгоритм действий, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, есть понимание того, как бороться с инфекцией.

В тему: 9 сентября 2020 года члены Кабинета министров Украины поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским об освобождении студентов из ОРДЛО от прохождения 14-дневной самоизоляции и тестирования на COVID-19 по приезду на учебу.