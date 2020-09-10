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Сербия отказалась от совместных учений с Россией в Беларуси

Александр Панько
10.09.20 09:28
559
Сербия отказалась от совместных учений с Россией в Беларуси

Главное: Сербия отказалась от участия в военных учениях «Славянское братство» с Россией и Белоруссией за день до их начала. По словам министра обороны Александра Вулина, это произошло из-за «страшного» давления со стороны Евросоюза.

Детали: Правительство Сербии приостановило все военные учения и все совместные военные действия со всеми международными партнерами на ближайшие шесть месяцев. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны страны, на заседании правительства 9 сентября министр обороны Александр Вулин заявил, что Республика Сербия находится страшным, незаслуженным и бессмысленным давлением со стороны Евросоюза.

«Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Сербия отказывается от участия в любых учениях или военных действиях, будь то «с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом». «Наше участие в миротворческих операциях будет пересмотрено и, при необходимости, приостановлено», — заключил Вулин, объяснив такое решение необходимостью «сохранить военный нейтралитет» и уменьшить последствия давления на политику и экономику Сербии.

В тему: Сегодня, 10 сентября, на полигоне Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады должны начаться пятидневные многонациональные тактические учения «Славянское братство — 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Ожидалось, что в них наряду с белорусскими и российскими подразделениями примут участие также представители вооруженных сил Сербии.

Напомним: Они пройдут на фоне массовых протестов в РБ, связанных с переизбранием Александра Лукашенко на пост главы государства. При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Тэги: Евросоюз, Россия, мир, войска, Косово, учения, Сербия, давление, Беларусь, Александр Вулин

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