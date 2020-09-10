Трамп провозгласил себя спасителем миллионов американцев

Главное: Президент США Дональд Трамп приписал себе новый подвиг. Он заявил, что спас страну от коронавируса.

Детали: Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей стране. Его цитируют местные СМИ.

В частности американский лидер заявил о себе и своей администрации: «Если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно, мы провели работу, мы узнали об этом ужасном заболевании вместе со всем миром».

Он добавил: «Мы провели невероятную работу. Мы вообще не должны были потерять кого-либо, но Китай выпустил что-то, что им не позволено выпускать, это вышло из Китая, попало в Европу и по всему миру. Этого не должно было произойти».

По последним данным коронавирусом в США заразились более 6,3 миллионов человек, а жертвами болезни стали 190 тысяч людей.

В тему: 9 сентября 2020 года мы писали, что Трамп двинул искрометный спич во Флориде, обвинив Байдена в атаке на самое святое.