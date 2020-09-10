Озвучен прогноз погоды в Украине на начало следующей недели

Главное: В начале следующей недели погода порадует украинцев. Должно быть сухо и солнечно.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в понедельник, 14 сентября. Синоптики обещают малооблачную сухую погоду.

Ожидается, что будет не жарко: днем 20-28 тепла, а ночью плюс 8-18.

В Киеве обещают приятную во всех отношениях погоду: днем плюс 22-24, а ночью 10-12 тепла. Дождей не предвидится.

Карта погоды на 14 сентября 2020 года:

В тему: 9 сентября 2020 года мы писали, что синоптики обещают, что в ближайшие выходные украинцев ждет изумительная погода.