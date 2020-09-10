Как перестать есть сладкое перед сном? Дельный совет диетолога

Главное: Как прекратить употреблять в пищу сладкое перед сном? Появился совет диетолога.

Детали: Российский диетолог Алексей Ковальков поведал, как перестать есть сладкое перед сном. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт поведал: «Ближе к вечеру в нашем организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови, из-за чего у человека может появиться усиленное чувство голода и желание съесть что-то вредное».

Он говорит: «Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит в течение дня вы просто не ели углеводы».

Специалист советует, как справиться с проблемой: «В 17-18 часов следует съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара. Также ежедневно нужно потреблять до ста граммов углеводов».

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что турецкий диетолог составила список продуктов, которые укрепят сердце.