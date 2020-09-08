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Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - «Правый сектор»

Автор: «Фраза»
08.09.20 17:47
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Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - «Правый сектор»

«Правый сектор» идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко, пишет Gazeta.ua.

Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

«Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги — это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и патио Шария, которая откровенно пророссийской», — подчеркнул Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что «Правый сектор» хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются «столичным дерибаном». А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Тарасенко является «Европейская солидарность».

«Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будет происходить по всей Украине. Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это Тернопольщина, Львовщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина », - заявил лидер ПС.

 
Также Тарасенко представил лидеров списка «Правого сектора» в Киеве — руководителя ветеранской службы и представителя ДУК ПС Диану Виноградову, голову столичной ячейки ПС Юрия Гуренко и руководителя охранной компании «Охрана ПС» Станислава Мисловича.
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