Скандальный законопроект 0931 возвращен на голосование в Верховной Раде

Главное: Законопроект 0931 снова внесен в раздел Постановления-Вопросы, подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях.

Детали: В повестку дня осенней сессии Верховной Рады Украины в редакции второго чтения внесен законопроект № 0931 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)», который ограничивает свободу слова и вероисповедания миллионов верующих Украины.

«Законопроект 0931 снова внесен в раздел Постановления-Вопросы, подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях, а не в раздел Вопросы, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)" утвердил на заседании 14 ноября 2019 года Комитет Верховной Рады по правам человека. При рассмотрении законопроекта Комитет отклонил поправки, предложенные ВСЦиРО.

16 декабря 2019 года, под давлением общественности, председатель Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости доработки законодательной инициативы.

Ранее на необходимости основательной доработки законопроекта № 0931 настаивал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Этот вопрос поднимался на встрече ВСЦиРО с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной Раде с призывом пересмотреть законопроект № 0931, «положения которого могут угрожать свободе выражения взглядов и убеждений, а также объективной журналистике».