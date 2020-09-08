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«Уже проиграла»: Мендель рассказала, как судится с Киевским национальным университетом

Агата Кловская
08.09.20 11:56
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«Уже проиграла»: Мендель рассказала, как судится с Киевским национальным университетом

Главное: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о судебном разбирательстве со своим бывшим вузом из-за намеков на коррупцию.

Детали: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко судится со своей бывшей студенткой, а теперь пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. Как сообщает «Главком», в интервью одному из телеканалов она рассказала, что это произошло после того как ее научный руководитель не захотел читать работу, а потом намекнул, «сколько надо принести».

По словам чиновницы, в итоге она подала в суд и написала статью о коррупции в университете. «Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию», — призналась Мендель.

Отметим, что на сегодняшний день пресс-секретарь президента является кандидатом наук.

В тему: В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети.

Тэги: суд, коррупция, политика, образование, криминал, новости Украины, Киевский национальный университет, Юлия Мендель

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