Стало ясно, в чем главная разница между мужчинами и женщинами

Главное: У мужчин и женщин много отличий. О них поведали ученые.

Детали: Исследователи из медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в Филадельфии (США) поведали о том, в чем заключается ключевая разница между мужчинами и женщинами. Их цитирует издание Science.

В ходе эксперимента ученые обобщили результаты последних исследований последствий нарушения биоритмов и посмотрели, как они отражаются на мужчинах и женщинах.

Они отмечают следующее: «Циркадные ритмы, или биологические часы имеют решающее значение для функционирования биологических процессов в организме, определяя во многом настроение и поведение человека, а систематическое нарушение естественных ритмов влияет на здоровье и может привести, по мнению ученых, к нарушению метаболизма, развитию сердечнососудистых заболеваний и рака».

В статье сказано, что опыты проводили с помощью когнитивных тестов, оценивающих рабочую память, внимание, усилия, настроение и сонливость, которые сопровождались гормональными исследованиями на людях и животных.

Эксперты сообщают: «Наши результаты свидетельствуют, что женщины в целом более устойчивы к сбоям в работе биологических часов, например, при сменной работе или частых перелетах и смене часовых поясов».

Например, они отмечают: «У женщин, как и у детей, пик активности обычно приходится на первую половину дня, а их поведенческие ритмы – перепады между состоянием покоя и вспышками активности – имеют значительно большую амплитуду, чем у мужчин».

Также ученые установили: «Женщины меньше, чем мужчины, подвержены бессоннице, а во время сна больше времени проводят в фазе глубокого, медленноволнового сна».

Информируется, что исследователи фиксировали у женщин высокую амплитуду колебаний мелатонина, а в ночное время наблюдался его дефицит: по их словам, такие колебания мелатонина полезны для когнитивной деятельности, однако ночью его дефицит делает женщин менее продуктивными.

В публикации говорится: «Мужчины, в отличие от женщин, в вечернее и ночное время демонстровали большую работоспособность, а в течение дня их состояние было более стабильным. Но с возрастом у мужчин, как и у женщин, пик активности смещается на утро».

Исследователи выяснили: «По-разному сбои биоритмов в зависимости от пола отражаются и на пищевом поведении. У женщин при нарушении циркадных часов ученые наблюдали снижение выработки гормона сытости лептина и увеличение гормона голода грелина, что выражалось в повышении аппетита. При этом у них снижалась скорость окисления углеводов, а расход энергии и окисление липидов увеличивались».

В статье указывается: «У мужчин после сдвига суточных часов увеличивалось количество лептина, а грелин сохранялся на том же уровне. При таком же расходе энергии мужчины сообщали об увеличении тяги к высококалорийной пище».

Эксперты резюмируют: «Влияние половых гормонов (эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин) на поддержания циркадных ритмов выяснить пока не удалось, хотя эксперименты на мышах с подавленными генами рецепторов половых гормонов показали, что такое влияние есть».

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что ученые рассказали о вреде социальной изоляции для женщин.