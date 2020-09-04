Запорожский митрополит УПЦ рассказал о том, что делает верующих христианами

Главное: Только сердце, объятое этой любовью, делает нас христианами, а не формальное соблюдение нравственного закона.

Детали: Каждый христианин несёт высокую ответственность перед Богом.

Он напомнил слова апостола Павла из послания к Коринфянам о том, что если человек считает себя Христовым, то и поступать должен так же, как и Христос (2 Кор. 10:7–18). Они читались вчера во время Литургии в храмах.

«Можем ли мы сказать о себе, что "я Христов"? Кто-то с уверенностью ответит: "Да, могу". Но откуда такая уверенность? Только в том, что ты соблюдаешь церковный устав и все те традиции, которые регламентированы богослужебной традицией? Но и партийные функционеры соблюдают устав своей организации. И язычники живут по обряду. А в старательности соблюдения буквы закона ты вряд ли сможешь состязаться с ортодоксальным иудеем», — отметил владыка Лука.

По его словам, тот, кто поистине Христов, не только верит в Него, но и любит Его. «А эта любовь, по слову самого Господа, проявляется только в одном — в соблюдении Его заповедей. Заповедей, которые, по сути, сводятся к одной — любви к Богу и людям. Только сердце, объятое этой любовью, делает нас христианами, а не формальное соблюдение нравственного закона», — продолжил архиерей.

«Нам никогда нельзя забывать о нашей высокой ответственности перед Богом — являть в своей жизни самого Христа и отражать в себе Его высокие добродетели», — заключил митрополит Лука.

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