Ученые объяснили, почему не стоит есть жареное красное мясо

Главное: Жареное красное мясо есть вредно. Ученые пояснили, почему.

Детали: Ученые из университета Южной Австралии и Национального университетом Кенсан в Южной Корее заявили о вреде красного мяса. Как цитирует их издание Nutrients, его не следует жарить.

Исследователи установили, что при его обжарке в появляющейся корочке образуется вредное соединение: это продукты гликирования (AGE), которые накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток.

Эксперты говорят, что при этом неважно, как жарить мясо – на сковородке, в духовке, или же используя гриль.

Они предупреждают: «Употребление продуктов с высоким содержанием AGE повышает общее ежедневное потребление этого белка на 25%, что крайне негативно отражается на состоянии сосудов и миокарда, приводит к воспалению и окислительному стрессу».

Также ученые говорят: «Альтернативой могут быть блюда, приготовленные на медленном огне».

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