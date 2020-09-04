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На популярном египетском курорте изнасиловали пятилетнюю украинку

Александр Панько
04.09.20 12:29
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На популярном египетском курорте изнасиловали пятилетнюю украинку

Главное: В египетском городе Шарм-эль-Шейх в больницу была доставлена пятилетняя украинка. По словам сотрудника правоохранительных органов, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали.

Детали: На популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх произошло чрезвычайное происшествие. Там изнасиловали пятилетнюю украинку, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в МВД.

Как рассказал источник, 3 сентября в полицию Сум поступила информация из Министерства иностранных дел Украины о том, что 12 августа в городе Шарм-эль-Шейх в больницу для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования доставлялась жительница города Сумы — пятилетняя Милана, которая находилась на территории данной страны с родителями на отдыхе.

Девочка была госпитализирована в клинику с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

«Не смотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали», — отметил правоохранитель.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводятся следственные действия.

В тему: В мае 2017 года стало известно о том, что в Турции во время отдыха на курорте умерла 8-летняя девочка из Украины. Девочку увезли в больницу после того, как ей внезапно стало плохо.

Тэги: Шарм-эль-Шейх, изнасилование, общество, Египет, девочка

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