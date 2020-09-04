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Стало известно, сколько в Украине тестов на коронавирус

Александр Панько
04.09.20 12:16
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Стало известно, сколько в Украине тестов на коронавирус

Главное: На сегодняшний день в Украине проводится около 25 тыс. тестов на коронавирус в сутки. По подсчетам министра здравоохранения Максима Степанова, их количества хватит на 1,5-2 месяца.

Детали: Запасов тестов на COVID-19, которые на сегодняшний день есть в вирусологических лабораториях Украины, хватит на 1,5-2 месяца. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 4 сентября, это количество берется из расчета 25 тыс. тестов в сутки.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», он добавил, что по состоянию на 2 сентября, в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 насчитывается 26 тыс. коек.

«При этом у нас есть резерв, в котором находится 213 больниц, в котором еще больше 9000 кроватей, и общее количество коек по стране составляет более 35 тыс.», — заключил Степанов.

В тему: Сегодня Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения объявил о прекращении обследований частных лиц на предмет коронавируса с 7 сентября.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, медицина, здоровье, эпидемия, Максим Степанов, лаборатория, тест, новости Украины, коронавирус

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