Митрополит Антоний рассказал о том, что делать, если молитвы не трогают душу

Главное: Даже без всяких чувств и мыслей из одного лишь долга, нужно стараться жить так, как читаем в молитвах.

Детали: Нельзя забывать просить у Бога помощи. Однако нельзя и перекладывать на него то, что мы должны делать сами.

«Даже без всяких чувств и мыслей из одного лишь долга, нужно стараться жить так, как читаем в молитвах. Говорим "Не введи нас во искушение..", и не будем спешить туда, где искушения подстерегают каждого, где новости могут принести смущение. Не станем спешить соглашаться с тем, что кого-то явно огорчит», — отметил митрополит Антоний.

«При всем безучастии к привычным молитвенным словам, мы можем выделить совсем немного время, чтобы продумать знакомую молитву. Отметить для себя то, к чему она призывает и от чего предостерегает. Стараясь исполнить это, на деле заметим, что слова молитв, будут как то наливаться светом, силой, новым для нас значением. Они станут будить энергию, вызовут к жизни новые мысли, пробудят желание иначе относиться к тому, что кажеться уже устаревшим. Это надо делать регулярно, терпеливо, не ленясь заставлять себя вопреки нежеланию», — продолжил управделами УПЦ

Владыка напомнил, что нельзя забывать просить у Бога помощи.

«Однако нельзя и перекладывать на него то, что мы должны делать сами. Нельзя скрывать безразличие и лень за отговорками "Рад бы, да нет сил. Человек грешный, немощный", и тому подобное. Дай Бог делать то, что может каждый, а Бог, видя усердие, сделает Свое», - заключил митрополит Антоний.