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Стало известно, каким был вес динозавров

Агата Кловская
04.09.20 01:27
138
Стало известно, каким был вес динозавров

Главное: Исследователи выяснили реальную массу динозавров. Она идет на тонны.

Детали: Ученые из Австралии и Канады заявили, что сумели вычислить массу динозавров. Их цитирует издание Biological Reviews.

Исследователи говорят: «Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение».

Подчеркивается следующее: «Существует всего два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей (например окружность плечевой кости или бедра) с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу».

Эксперты говорят: «Методы имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты».

Ученые провели анализ базы оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.

Сообщается, что «наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу».

В статье сказано: «Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения».

Эксперты информируют: «В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, но наше новое исследование позволяет лучше взвешивать динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем».

Также они говорят: «Взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными».

В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что ученые выяснили, что динозавры тоже болели раком.

Тэги: ученые, исследования, мир, динозавры

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