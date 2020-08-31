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Верещук предложила оппонентам поработать над собой и присоединиться к ее команде

Автор: «Фраза»
31.08.20 19:08
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Верещук предложила оппонентам поработать над собой и присоединиться к ее команде

На съезде партии «Слуга народа», который состоялся сегодня в КВЦ «Парковый» Ирину Верещук представили официальным кандидатом от политсилы на выборах киевского мэра. Как сообщает KP.UA, согласно различным соцопросам, Ирина Верещук проходит во второй тур, где схлестнется с действующим градоначальником Виталием Кличко.

Отвечая на вопрос корреспондентки телеканала «Украина 24»: «Что бы она пожелала оппонентам?», Ирина Верещук отметила: «Хочу пожелать оппонентам поработать над собой. И если они действительно хотят помочь киевлянам, пусть присоединяются к нашей с Президентом команде».

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