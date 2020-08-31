Главные новости за 31 августа 2020 года

- В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с голландским «АЗ Алкмаар». Стали известны все результаты жеребьевки.

- Более двух десятков народных депутатов и семь работников аппарата ВРУ заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

- В ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начнется. Из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

- На подъездах столичных высоток начали появляться объявления со странными услугами. В «Киевводоканале» предупреждают людей о действиях вероятных мошенников.

- В 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней. При этом отдыхать нам доведется аж 115 дней.

- Стало известно, какие штаты могут взять Джо Байден и Дональд Трамп на грядущих президентских выборах. Появился прогноз.