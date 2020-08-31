«Динамо» узнало первoго соперника в Лиге чемпионов

Главное: В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с голландским «АЗ Алкмаар». Стали известны все результаты жеребьевки.

Детали: Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киевское «Динамо» сыграет с голландским клубом «АЗ Алкмаар».

Все пары выглядят так:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

«Карабах» (Азербайджан) — «Мелде» (Норвегия);

«Олмония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия);

«Мидтьюланд» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария);

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Динамо Брест» (Беларусь);

ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия);

«Динамо» (Киев, Украина) — «АЗ Алкмаар» (Голландия);

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

Отметим, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей. Матчи Q3 ЛЧ пройдут 15 и 16 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие по Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Те, кто проиграл по Пути представителей лиг, сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

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