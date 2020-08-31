«Динамо» узнало первoго соперника в Лиге чемпионов

Главное: В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с голландским «АЗ Алкмаар». Стали известны все результаты жеребьевки.
Детали: Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киевское «Динамо» сыграет с голландским клубом «АЗ Алкмаар».
Все пары выглядят так:
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);
«Карабах» (Азербайджан) — «Мелде» (Норвегия);
«Олмония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Мидтьюланд» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария);
«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Динамо Брест» (Беларусь);
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия);
«Динамо» (Киев, Украина) — «АЗ Алкмаар» (Голландия);
«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).
Отметим, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей. Матчи Q3 ЛЧ пройдут 15 и 16 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие по Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Те, кто проиграл по Пути представителей лиг, сыграют в групповом раунде Лиги Европы.
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