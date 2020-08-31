Самый заразный в мире коронавирус добрался до Индонезии

Главное: Появление штамма коронавируса, который в 10 раз заразнее оригинального, зафиксировано в Индонезии. До сих пор он был распространен преимущественно в США.

Детали: В Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса, который впервые был найден в январе 2020 года в Германии. Как сообщает Lenta.ru, штамм под названием D614G, который наиболее распространен в США, до этого не встречался в Индонезии. При этом в соседней Малайзии его присутствие фиксируют с середины августа.

Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана определили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса.

Президент Института Эйкмана заявила, что в настоящий момент до 40 процентов больных коронаувирусом инфицированы наиболее заразным штаммом. При этом мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции.

В тему: В июне 2020 года ва одном из крупнейших оптовых рынков Пекина был обнаружен штамм коронавируса, более заразный, чем тот, что был ранее обнаружен в Ухане.