Стало известно, в каких случаях умерших от коронавируса нужно хоронить в герметичных мешках

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что людей, умершил от коронавирусной болезни COVID-19 не обязательно хоронить в герметичных мешках. И назвал случаи, когда это может понадобиться. Кроме того, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на сегодняшнем заседании утвердила новые уровни эпидемической опасности.

Детали: Согласно обновленному алгоритму Министерства здравоохранения Украины, человека, который болел, или имел подозрение на COVID-19, и умер в больнице, должны хоронить в герметичном пакете-мешке лишь при определенных обстоятельствах. Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Интерфакс-Украина», в рекомендациях по захоронению, одобренных 4 августа, написано, что использовать мешки следует лишь в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости.

«Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель. Но есть вопрос обработки тела, и вопрос прощания. Мы рекомендуем избегать скопления людей», — цитирует Ляшко Цензор.НЕТ.

При этом, как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем канале в Telegram, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа утвердили новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

В частности, после полуночи 31 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

В соответствии с ним к красной зоне будут отнесены:

— Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

— города Беляевка и Измаил Одесской области;

— города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

— города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

— город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

К оранжевой зоне:

— города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

— город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;

— города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

— города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

— город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

— город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

— город Сумы Сумской области; город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

— город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

— Волочивський район Хмельницкой области;

— город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— Бобровицкий район Черниговской области.

К желтой зоне:

— Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

— город Владимиро-Волинсткий, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

— города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

— города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

— города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

— города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

— город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

— Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

— Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

— города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

— города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;

— город Киев.

«Соответствующие эпидимические уровни устанавливаются на 14 дней», — заключил чиновник.

В тему: 27 марта 2020 года тело пенсионера, умершего от коронавируса в Тернопольской городской инфекционной больнице, выдали родственникам в мешке без каких-либо инструкций о том, как его правильно похоронить. При этом у мужчины не было проблем со здоровьем, то есть ему не диагностировали сопутствующих патологий, кроме симптомов, связанных с коронавирусом. При этом, по ее словам, люди в селе боялись выкопать яму для умершего.