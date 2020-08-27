Трамп предложил Байдену провернуть старый трюк, опробованный Зеленским и Порошенко

Главное: Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от демократов Джо Байдена сдать анализ на накортики накануне предвыборных дебатов.

Детали: Президент США Дональд Трамп призвал своего главного соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти взаимную проверку на наркотики перед дебатами. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, действующий глава государства заявил, что заметил «внезапное улучшение» в выступлениях Байдена на телевизионных дебатах среди демократов.

При этом Трамп не предоставил никаких конкретных доказательств того, что его соперник мог использовать стимуляторы.

Байден пока никак не отреагировал на предложение президента. Известно, что перед выборами между ними запланировано три раунда дебатов.

В тему: Накануне президентских выборов в 2016 году тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп предложил своему основному сопернику — демократу Хиллари Клинтон пройти тест на допинг перед следующими дебатами.

Напомним: 3 апреля 2019 года кандидат в президенты Украины, победитель первого тура выборов Владимир Зеленский выдвинул действующему президенту Украины Петру Порошенко ряд требований относительно возможных дебатов и дал ему на ответ 24 часа. В частности, он предложил пройти медицинскую экспертизу на предмет злоупотребления алкоголем и наркотиками.

5 апреля оба кандидата сдали соответствующие тесты в прямом эфире. Они показали отрицателные результаты.

Впоследствии выяснилось, что у Зеленского анализ брал участник телешоу и специалист по подбору индивидуальных стелек.