Ученые объяснили, чем опасен дневной сон

Главное: Дневной сон – опасен. Об этом говорят ученые.

Детали: Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу заявили, что спать днем – вредно. Их цитирует издание MedicalXpress.

Исследователи говорят, что спать более одного часа в дневное время – опасно для здоровья.

В своей работе эксперты провели анализ двадцати научных работ и более трехсот тысяч медицинских карт людей.

Отмечается, что 39% из них спали днем.

Ученые узнали: «У людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% растет риск смерти от всех причин».

По их словам, «долгий дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки».

Они говорят: «Дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%. У женщин и людей старшего возраста связь сна и риска смерти оказалась более выраженной и составила 22% и 17% соответственно».

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что стало известно, сколько часов должны спать пожилые люди.