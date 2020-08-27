Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые объяснили, чем опасен дневной сон

Агата Кловская
27.08.20 20:20
175
Ученые объяснили, чем опасен дневной сон

Главное: Дневной сон – опасен. Об этом говорят ученые.

Детали: Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу заявили, что спать днем – вредно. Их цитирует издание MedicalXpress.

Исследователи говорят, что спать более одного часа в дневное время – опасно для здоровья.

В своей работе эксперты провели анализ двадцати научных работ и более трехсот тысяч медицинских карт людей.

Отмечается, что 39% из них спали днем.

Ученые узнали: «У людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% растет риск смерти от всех причин».

По их словам, «долгий дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки».

Они говорят: «Дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%. У женщин и людей старшего возраста связь сна и риска смерти оказалась более выраженной и составила 22% и 17% соответственно».

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что стало известно, сколько часов должны спать пожилые люди.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сон

Комментарии

Статьи

26.08.20 09:21

За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
26.08.20 08:06

«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?
26.08.20 13:07

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?

Автор: FromUA

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 27 августа 2020 года

Главные новости за 27 августа 2020 года
27.08.20 18:59
418
Последние новости
27.08.20 20:20

Ученые объяснили, чем опасен дневной сон
27.08.20 19:17

Стало известно, в каких случаях умерших от коронавируса нужно хоронить в герметичных мешках
27.08.20 18:59

Главные новости за 27 августа 2020 года
27.08.20 18:36

В УПЦ изучат возможность канонизации знаменитого хирурга и ученого Николая Пирогова
27.08.20 18:25

Митрополит Онуфрий: Преподобный Феодосий Печерский – пример настоящего христианина и руководителя
27.08.20 18:11

В Киево-Печерской лавре сегодня опраздновали день памяти преподобного Феодосия Печерского
27.08.20 17:01

Лукашенко утверждает, что против Беларуси ведется гибридная война
Фото и Видео
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
В Сумской области накрыли плантацию элитного дурмана
В Сумской области накрыли плантацию элитного дурмана
В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики
В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики
В Москве затопило знаменитую Третьяковку
В Москве затопило знаменитую Третьяковку
Во Франции переименовали «расистский» роман Агаты Кристи
Во Франции переименовали «расистский» роман Агаты Кристи
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.