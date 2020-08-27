Стало известно, сколько нелегальных мигрантов работают на рынках Киева

Главное: В Киеве правоохранители во время рейда по рынкам проверили более 150 человек и обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

Детали: Столичные правоохранители разоблачили места пребывания иностранных граждан, находившихся в Украине с нарушением миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в результате рейда по рынкам Киева 34 иностранцев доставили в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

По результатам проверки к административной ответственности привлечены 20 иностранных граждан. Общая сумма наложенных на них штрафов составляет более 100 тыс. гривен.

Семеро нелегалов в ближайшее время будут принудительно выдворены из Украины.

Отмечается, что обнаруженные лица являются преимущественно выходцами из Пакистана, Бангладеш и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

В тему: В октябре 2019 года полиция задержала 17 нелегальных мигрантов на столичном рынке «Троещина». Они приехали из Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Народной Республики Бангладеш, Кыргызстана и Армении.