Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными, и сколько богатыми

Главные: 65,3% украинцев считают себя бедными. При этом не оказалось тех, кто считает себя богатым.

Детали: По данным Государственной службы статистики, полученным в результате выборочного обследования условий жизни домохозяйств, 65,3% украинцев оценили свое материальное состояние как бедное. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет «Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году», 33,6% граждан Украины не считают себя бедными, но и не относят себя к представителям среднего класса.

Средним классом себя считают лишь 1,1% граждан.

При этом в отчете не указываются граждане, которые считают себя богатыми.

В тему: По данным Госслужбы статистики, в Украине с начала года более, чем в два раза подорожали яблоки и морковь. На треть также выросла цена на гречку. В то же время подешевели лук, яйца и куриное филе.