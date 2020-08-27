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В деле об отравлении Навального появился печально известный «Новичок», – СМИ

Александр Панько
27.08.20 10:43
330
В деле об отравлении Навального появился печально известный «Новичок», – СМИ

Главное: Врачи берлинской клиники «Шарите», которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Детали: Специалисты клиники «Шарите», которые лечат российского политика Алексея Навального, запросили у Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. В отравлении Гебрева подозревают агентов ГРУ. Как сообщает Meduza со ссылкой на совместное расследовании Der Spiegel и Bellingcat, врачи всерьез считают, что при отравлении Навального и Гебрева могли использоваться схожие вещества.

В частности, как утверждается, речь идет о веществе из семейства органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок».

Отметим, что официально эта информация никак не подтверждается. Немецкие врачи утверждают, что политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы. Впрочем, туда же входят и органофосфаты.

Справка: Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован 24 апреля 2015 года после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно тогда же стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева. Всех их госпитализировали с признаками тяжелого отравления.

Впоследствии специалисты лаборатории в Хельсинки, специализирующейся на изучении химического оружия, обнаружили в организме Гебрева следы нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Именно этот яд был использован сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба (спецслужба, ранее известная как ГРУ) при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

После покушения на его жизнь Гебрев провел около месяца в больнице. Через месяц после выписки он снова был госпитализирован с признаками отравления, но пережил и второе покушение. Услышав об отравлении Скрипалей в Солсбери, Емельян Гебрев сообщил прокуратуре, что заметил сходство симптомов, наблюдавшихся у Скрипалей, с его собственными

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

Напомним: В начале 2019 года британская расследовательская группа Bellingcat раскрыла личность третьего подозреваемого в отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Им оказался сотрудник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Денис Сергеев. По данным СМИ, активность этого человека подозрительным образом совпала с отравлениями болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, занимающегося поставками оружия, в том числе в Украину.

В октябре 2019 года The New York Times опубликовала статью о тайном спецподразделении в российской разведке, которое занимается дестабилизацией ситуации в Европе. В числе операций подразделения под условным названием «часть 29155» назывались кампания по дестабилизации Молдовы, отравление торговца оружием из Болгарии Емельяна Гебрева, попытка переворота в Черногории, а также покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании при помощи нервно-паралитического вещества.

При этом источники издания утверждали, что операции отдела обладают такой степенью секретности, что зачастую о них не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Тэги: Германия, отравление, Россия, мир, разведка, Болгария, Алексей Навальный, Шарите, Новичок, Емельян Гебрев

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