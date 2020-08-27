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Охрана Зеленского сломала ребро активистке из Днепра, у нее и справка есть

Александр Панько
27.08.20 09:41
964
Охрана Зеленского сломала ребро активистке из Днепра, у нее и справка есть

Главное: Сотрудники личной охраны президента Украины Владимира Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову, которая пыталась поговорить с главой государства. В то же время охрана отрицает насилие и заявляет об информационной провокации.

Детали: Активистка Алина Новикова, известная также как Рыбка Днепр заявляет об избиении охраной президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Днепр. Она утверждает, что ей сломали ребро и в подтверждение своих слов публикует на своей странице справку о нанесении ей побоев.

По ее словам, в ходе мероприятия она хотела задать главе государства три вопроса. «Но вместо того, чтобы извиниться, разобраться, открыть уголовное производство и привлечь виновных в избиении людей (а нас несколько пострадавших, в том числе Надежда Святун и Валерий Гарагуц), они снова врут и сc#т нам всем в глаза», — написала активистка.

«Поэтому я прошу жителей следующего украинского города, в котором будет гастролировать Зе, кажется, это будут Черкассы, задать ему в глаза мои вопросы, а также добавить пару-тройку своих. Такой себе „днепровский челлендж“», — заключила Рыбка Днепр.

Скриншот сообщения Алины Новиковой на своей странице в Facebook

Справка о нанесении побоев побоев Алине Новиковой охраной президента В.Зеленского

Таким образом она ответила на заявление Управления государственной охраны, в котором информация о применении физической силы к митингующим в Днепре называется ложью и провокацией.

«Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп. Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на официальной странице Управления в Facebook.

Скриншот сообщения Управления государственной охраны в Facebook

В тему: 14 июля 2019 года в Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа после того как два Volkswagen Touareg и «бусик» с охраной из президентского кортежа, нарушая ПДД, внезапно начали обгонять организованную колонну автобусов, в которых находились дети, возвращающиеся с курортов. К счастью, никто не пострадал.

Впоследствии в УГО сообщили, что «автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было».

7 октября того же года пресс-секретарь президента Юлия Мендель набросилась на журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, который пытался задать ему вопрос.

Тэги: драка, охрана, Днепр, политика, криминал, Управление государственной охраны, Владимир Зеленский, активистка, новости Украины, Алина Новикова

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