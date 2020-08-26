Фестиваль «Неделя Австрийского Кино» 2020 объявляет программу

9-й ежегодный фестиваль «Неделя австрийского кино» стартует в Киеве 10 сентября. В этом году в программу вошли четыре полнометражных фильма, а также традиционная подборка короткометражек от фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA.

Откроет фестиваль историческая трагикомедия «Мой друг Зигмунд Фрейд» Николауса Лейтнера, известного австрийского телережиссера и сценариста. Фильм экранизирует немецкий роман-бестселлер «Продавец табака» и рассказывает о Вене времен нацистской оккупации. Главный герой переживает муки первой любви, а советом ему помогает крупнейший эксперт — сам Зигмунд Фрейд. Лента Лейтнера получила четыре номинации на национальную премию Austrian Film Award: за лучшие роли второго плана, костюмы и музыку.

Документальный фильм «За кулисами Венской оперы» приглашает в мир одного из самых главных оперных центров мира. Зрителей ждет полуторачасовая экскурсия под классическую музыку и знакомство с работой, которая обычно остается невидимой. Смены тут продолжаются с семи утра до одиннадцати вечера — Венская опера закрывается только на два выходных в год и продает 99% билетов на свои спектакли.

Драма «Земля под моими ногами» — история отношений молодой и успешной бизнес-леди и ее старшей сестры, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Лента была впервые представлена ​​публике на Берлинском кинофестивале, где претендовала на соискание премии «Золотой медведь» и Teddy за лучший художественный фильм. Работа режиссера Мари Кройцер также получила семь номинаций на Austrian Film Award и премию за лучшую женскую роль второго плана. Показ этой ленты происходит в рамках тематического года Calliope Austria 2020: Женщины в обществе, культуре на науке, который проводится по инициативе МИД Австрии.

Для семейного просмотра в программе фестиваля предлагается приключенческая лента «Как я научился быть ребенком». Ее главный герой — младший сын причудливой семьи кондитерских магнатов, от природы наделен поразительным воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, отсылает сына в колледж. Фильм совместного производства Австрии и Германии был отмечен тремя номинациями и премией Austrian Film Award за лучшие костюмы.

Также гостей «Недели австрийского кино» ждет традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и представляет передовые визуальные технологии.

«Неделя австрийского кино» пройдет в Одессе (4-6 сентября) и Киеве (10-15 сентября). После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта «Киноклуб. Всеукраинская сеть ». Для этого нужно подать заявку на сайте.

Организаторами фестиваля выступают Австрийский культурный форум в Киеве и компания «Артхаус Трафик». Фестиваль благодарит Райффайзен Банка Аваль, надежного финансового партнера, который уже много лет поддерживает украинские показы самых ярких и резонансных киноработ Австрии. Партнер открытия — «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни».

Показы «Недели австрийского кино» состоятся в кинотеатре «Жовтень» с 10 по 15 сентября. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Все события фестиваля будут осуществляться в соответствии с рекомендациями Минздрава относительно проведения массовых культурных мероприятий во время действия карантина.

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», Тиждень, Kinowar, Теленеделя, Корреспондент, Нове українське кино, ХОЧУ.