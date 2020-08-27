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Бразильцы придумали «жирный» метод лечения коронавируса

Автор: «Фраза»
27.08.20 05:28
1896
Бразильцы придумали «жирный» метод лечения коронавируса

Главное: Ученые обнаружили новый метод лечения коронавируса. Он связан с накоплением жира.

Детали: Исследователи из института имени Освальдо Круса в Бразилии заявили о новом методе борьбы с коронавирусом. Их цитирует издание bioRxiv.

Отмечается, что ученые обнаружили связь между коронавирусом и накоплением жира у человека.

В ходе исследования эксперты провели анализ медицинских карт людей, заразившихся COVID-19.

Бразильцы узнали, говорится в статье, что «для коронавирусной болезни характерно повышенное накопление липидных капель в организме: эти тела находятся в жировой ткани, связаны с метаболизмом, а также влияют на воспалительные процессы».

Ученые говорят: «Коронавирус может использовать эти молекулы как платформу для репликации. Воздействие на липидные тела, которые активно участвуют в вирусном цикле, может влиять на течение болезни и замедлять его распространение в организме».

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что коронавирус живет даже в замороженной еде.

19 августа 2020 года сообщалось, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.

Тэги: ученые, здоровье, мир, Бразилия, коронавирус

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