Запорожцы поколотили пьянчужку, который просто хотел угостить детей конфетами

Главное: Жители Запорожья избили нетрезвого мужчину, который в порыве добрых чувств угостил детей на улице конфетами и шоколадкой.

Детали: На окраине Запорожье, в районе Бабурка, выпивший мужчина сидел за столиком у магазина, когда рядом играли дети. Как сообщает ТСН, он попробовал угостить их конфетами, а дети рассказали об этом родителям.

Взрослые решили, что мужчина — педофил и набросились на него с кулаками. На место прибыли правоохранители и забрали мужчину в участок, где выяснилось, что задержанный действительно просто хотел угостить детишек, без извращенных намерений. «Ничего плохого мужчина не имел в виду и ничего плохого не делал. Единственное — он был в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала начальница отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Она отметила, что в райотделе с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили домой.

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