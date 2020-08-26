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В Запорожье армянская молодежь Украины развернула 26-метровый флаг Украины

Автор: «Фраза»
26.08.20 16:25
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В Запорожье армянская молодежь Украины развернула 26-метровый флаг Украины

Главное: В Запорожье армянская молодежь из пяти регионов Украины раскрыла 26-метровый флаг ко Дню Независимости Украины.

Детали: В рамках праздничных мероприятий, во дворе церкви Сурб Аствацацин в Запорожье армянская молодежь Киева, Черкасс, Николаева, Запорожья и Днепра раскрыла украинский сине-желтый флаг длиной в 26 метров. Как сообщает AnalitikaUA.net, так активисты Союза армянской молодежи Украины решили поздравить граждан с Днем Флага и Днём Независимости Украины.

«Ко Дню государственного Флага и ко Дню Независимости мы решили объединить армянскую молодежь со всех уголков Украины в Запорожье. Акция стала символом единства и победы: мы хотели поздравить нашу страну, наших граждан и выразить поддержку. Армянская молодежь Украины продолжает работать во благо государства», — прокомментировал председатель САМУ Запорожской области Ара Казарян.

После мероприятия состоялась интеллектуальная игра «Arm Brain», в ходе которой молодежь смогла проверить свои знания по истории и культуре Армении. Участники соревновались в знании таких тем, как история, культура, религия, деятельность Союза армян Украины и Союза армянской молодежи Украины, а также тренировали логические навыки и работу в команде.

Кроме того, армянская молодежь из разных уголков страны записала видеопоздравление по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей.

Тэги: Киев, Запорожье, общество, Одесса, Черкассы, Николаев, флаг, День Независимости, армянская диаспора, новости Украины

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