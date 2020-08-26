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Министр экономики Петрашко продолжает лоббировать интересы Ukrlandfarming, - СМИ

Автор: «Фраза»
26.08.20 16:19
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Министр экономики Петрашко продолжает лоббировать интересы Ukrlandfarming, - СМИ

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко лоббирует интересы агрхолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Как сообщает ЗНАЙ.ЮА, министр экономики тормозит передачу Фонду госимущества для приватизации ряда госпредприятий, вовлеченных в масштабных коррупционных схемах. В частности речь идет о Аграрный фонд, ГПЗКУ, ГП «Коневодство Украины».

По данным издания, Петрашко последние семь лет до назначения министром был неразрывно связан с агропромышленным холдингом Ukrlandfarming Олега Бахматюка. И сейчас продолжает лоббировать интересы компании в должности министра.

«По словам экс-главы Госрезерва Украины Ярослава Погорелого, министр пытается восстановить коррупционные схемы по закупке зерна в Госрезерв», — пишет ЗНАЙ.ЮА.

«Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене в агрохолдинга Ukrlandfarming владельцем которого является Олег Бахматюк. Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы государственный резерв Украины, Аграрный фонд и государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди », - считает Погорелый.

«Такую же цель видят эксперты и в намерении министра ликвидировать Госрезерв. В частности, практики рынка, с которыми пообщалось „Сегодня“ по поводу ликвидации „закромов Родины“, считают, что схема сводится к тому, чтобы законтрактовать в близких к Петрашко агроструктр „стратегический запас“ зерна и оставить его им на хранение. А дальше, как объяснял освобожден Погорелый, появляется возможность продать это зерно по завышенным ценам, списав потери на „усушку-утруску“», — заключает издание.

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