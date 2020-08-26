Компания министра экологии Абрамовского установила ржавые ворота на Каневском судоходном шлюзе за 25 млн грн., - СМИ

Компания министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского за 25 млн грн через три года установила ржавые ворота на Каневском судоходном шлюзе. Как сообщает FromUA со ссылкой на ОО «Антикоррупционный блокпост», в 2017 году компания «Киевгидромонтаж» выиграла тендер ГП «Укрводпуть» на ремонт Каневского судоходного шлюза, стоимостью 25 млн гривен, на замену ворот этого гидротехнического сооружения на Днепре, через которую проходят судна.

Работы должны были завершится к апрелю 2018 года. Деньги фирма получила, но в итоге работы не выполнила, аргументируя это тем, что «Укрводпуть» не предоставил разрешения на выполнение строительных работ.

«За почти 25 млн грн фирма должна была изготовить и заменить ворота. И „Киевгидромонтаж“ решил схитрить и сделать только самую дорогую часть работы — изготовление самых ворот, за которые успел вырвать 19 млн бюджетных грн. Их „Киевгидромонтаж“ изготавливал не один, а заказал через родственную фирму „Риола модуль ЛТД“, являющейся официальным субподрядчиком, а та, в свою очередь, заказала ворота в ПАО „Укргидромех“. По информации из наших источников, „Киевгидромонтаж“ приобрел эти ворота по 11 млн, то есть остальные 8 млн вывели через эти же многочисленные фирмы-„прокладки“», — пишет FromUA.

По данным журналистов, ворота Каневского шлюза в начале июня текущего года все же установили, однако они уже начали ржаветь. В организации напомнили, что мажоритарным акционером компании ОАО «Киевгидромонтаж» является жена нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а сам он ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.